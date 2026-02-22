LIVE Atletica World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA | Dosso in finale Fabbri terzo dietro gli statunitensi! Primato personale per Arese
Dosso si qualifica per la finale ai Mondiali Indoor di Torun, dopo aver migliorato il suo record personale in una gara molto combattuta. Fabbri termina terzo nella sua batteria, superato da due atleti statunitensi, mentre Arese conquista un primato importante nella gara di salto in lungo. La competizione si fa sempre più intensa, e gli atleti italiani dimostrano di essere pronti a dare battaglia. La diretta segue passo passo le emozionanti fasi della manifestazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 17.30 SALTO IN LUNGO – Buonissimo primo salto per Iachipino! 6.72 metri per lei. 17.29 60 METRI OSTACOLI – Parte la batteria dei 60 metri ostacoli femminili con la nostra Giada Carmassi protagonista! 17.28 SALTO IN LUNGO – Ci siamo, è arrivato il momento di Larissa Iachipino che tra poco inizierà la sua gara. 17.23 1500 METRI – Questa la classifica completa: 1 – Agathe Guillemot FRA 4:00.64 2 – Freweyni Hailu ETH 4:00.67 3 – Birke Haylom ETH 4:00.92 4 – Haregeweyni Kalayu ETH 4:03.75 5 – Tsige Duguma ETH 4:03.96 6 – Marta Zenoni ITA 4:04.27 7 – Revee Walcott-Nolan GBR 4:04. 🔗 Leggi su Oasport.it
