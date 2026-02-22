LIVE Atletica World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA | Carmassi e Dosso in finale! Terzo posto per Fabbri inizia la gara di Iachipino

Carmassi e Dosso raggiungono la finale nell’Atletica World Indoor Tour di Torun 2026, mentre Fabbri conquista il terzo posto. La gara si è accesa con i continui sorpassi e le prestazioni di alto livello degli atleti italiani. Iachipino si prepara a scendere in pista per la sua prova, attirando l’attenzione degli appassionati. La competizione continua a offrire emozioni e sorprese, con gli atleti pronti a dare il massimo. La manifestazione prosegue con grande tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 17.50 SALTO CON L'ASTA – Dopo più di metà gara, il norvegese Sondre Guttormsen è avanti con il salto di 5.85 metri, davanti allo statunitense Nilsen che si è fermato ai 5.80 mentre sta provando i 5.90. 17.57 SALTO IN LUNGO – La francese Kpatcha non migliora il 6.68 del secondo salto con il 6.60 metri dell'ultimo. Terzo errore di fila per Matuszewicz. 17.56 SALTO IN LUNGO – Terzo tentativo per Iachipino che però non riesce ancora a superare il 6.72 del primo salto. Larissa trova i 6.65 metri, Kalin ha la chance per superarla. 17.53 400 METRI – La slovacca Zapletalova vince la seconda batteria dei 400 metri femminili con un meraviglioso 50.