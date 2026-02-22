Lite negli spogliatoi picchiato da un avversario | calciatore in ospedale per trauma cranico indaga la Digos

Una rissa negli spogliatoi ha portato un calciatore a finire in ospedale con un trauma cranico. La causa è stata un alterco tra l’attaccante argentino e un avversario, entrambi coinvolti in una disputa durante il match. L’episodio si è verificato subito dopo la partita, quando i due si sono scontrati violentemente. La polizia indaga sull’accaduto, mentre il giocatore è stato sottoposto a controlli medici. La vicenda continua a suscitare attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.