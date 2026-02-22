Lite negli spogliatoi picchiato da un avversario | calciatore in ospedale per trauma cranico indaga la Digos
Una rissa negli spogliatoi ha portato un calciatore a finire in ospedale con un trauma cranico. La causa è stata un alterco tra l’attaccante argentino e un avversario, entrambi coinvolti in una disputa durante il match. L’episodio si è verificato subito dopo la partita, quando i due si sono scontrati violentemente. La polizia indaga sull’accaduto, mentre il giocatore è stato sottoposto a controlli medici. La vicenda continua a suscitare attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.
Lite negli spogliatoi: trauma cranico per un giocatore. L'attaccante argentino e capitano della squadra di calcio campana Afragolese Ac, Agustin Tarasso di 37 anni, è finito al pronto soccorso dell'ospedale Dimiccoli di Barletta durante l'intervallo della gara contro il Barletta, valida per il girone H di serie D (vinta dalla squadra pugliese 2-0). Secondo quanto si apprende, dopo la fine del primo tempo, il 37enne sarebbe stato aggredito negli spogliatoi con un calcio e un pugno, che sarebbero stati sferrati dall'attaccante del Barletta Giancarlo Malcore durante un acceso diverbio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Treviso, 15enne sbalzata da una giostra in corsa durante il Carnevale: è in ospedale con un trauma cranicoA Treviso, una ragazza di 15 anni è stata sbalzata da una giostra in movimento durante il Carnevale.
Leggi anche: Luigi Bacialli aggredito in centro a Treviso: trauma cranico per una lite sul cane
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
#Allegri contro #Fabregas dopo Milan-Como: «Sei un bambino che ha iniziato ad allenare ora». La lite negli spogliatoi - facebook.com facebook
Alta tensione fra Allegri e Fabregas: «Sei un bambino che ha iniziato ad allenare ora». La lite negli spogliatoi x.com