L’Italia ha vinto medaglie in 13 dei 16 sport alle Olimpiadi Invernali nella sua storia | i tre tasselli mancanti

L’Italia ha conquistato medaglie in 13 dei 16 sport alle Olimpiadi Invernali, causando una copertura mediatica molto ampia. La presenza di 16 discipline nel programma attuale, con l’aggiunta dello sci alpinismo a Milano Cortina 2026, amplia le opportunità di medaglia. Le imprese italiane si sono concentrate su discipline come il biathlon e il pattinaggio di figura, mentre tre sport ancora non hanno regalato successi significativi. La lotta per completare il medagliere prosegue con entusiasmo.

Nel programma attuale delle Olimpiadi Invernali figurano sedici sport: a Milano Cortina 2026 si è registrato l’ingresso dello sci alpinismo, che si è così aggiunto a biathlon, bob, combinata nordica, curling, hockey ghiaccio, pattinaggio di figura, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, sci freestyle, short track, skeleton, slittino, snowboard, speed skating. Nel corso della sua storia, l’Italia ha conquistato medaglie in ben tredici di queste sedici discipline: in dieci ha fatto festa anche nelle ultime due settimane di fronte al proprio pubblico, in passato si meritò gioie anche nello skeleton e nel bob (con tanto di ori per Nino Bibbia ed Eugenio Monti) e nella combinata nordica (per merito di Alessandro Pittin). 🔗 Leggi su Oasport.it

Milano-Cortina 2026, l’Italia del curling femminile nella storia: la nazionale non aveva mai vinto due volte alle OlimpiadiL’Italia del curling femminile ha conquistato un'altra vittoria alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, battendo la Norvegia e ottenendo così il secondo successo consecutivo in questo torneo.

Mentre sono in corso i Giochi invernali in Italia, il presidente del Comitato olimpico palestinese ha presentato alla Camera dei deputati un report che fa il punto sulla situazione drammatica dello sport nella sua terraIl presidente del Comitato olimpico palestinese ha portato alla Camera dei deputati un rapporto che denuncia la morte di 1.

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: L’Italia ha vinto oro e argento nello ski cross maschile; Medaglie azzurre. L'Italia domina lo ski cross: Deromedis oro, Tomasoni argento; Italia oro nel pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti trionfano nell'inseguimento a squadre · Risultati Olimpiadi oggi; L'Italia vince la medaglia d'oro a Milano Cortina nel pattinaggio velocità.

Perché l’Italia è dietro l’Olanda nel medagliere delle Olimpiadi anche se ha vinto 10 medaglie in piùIl criterio adottato dal Comitato Olimpico Internazionale per la definizione della classifica attribuisce maggior valore alla qualità delle medaglie rispetto ... fanpage.it

L’Italia ha vinto l’oro nell’inseguimento a squadre maschile del pattinaggio di velocitàMartedì l’Italia ha vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre del pattinaggio di velocità. La squadra italiana vincitrice è composta da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini. ilpost.it

Le Olimpiadi invernali stanno per volgere al termine ma l'avventura di Milano-Cortina 2026 non si conclude. Dal 24 febbraio 2026, subito dopo la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici invernali, fino al 6 marzo 2026, giorno della Cerimonia di Apertura dei x.com

L'Italia è attualmente quarta nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 pur avendo conquistato un numero di medaglie (30) superiore all'Olanda (3ª, a quota 20). Il motivo - facebook.com facebook