L’intesa tra Meloni e Merz è l’unica novità in un’Europa agitata da Trump E chi parla di asse Roma-Berlino denota ignoranza

La stretta tra Meloni e Merz ha generato discussioni in un’Europa turbolenta a causa delle tensioni con gli Stati Uniti. Questa alleanza, vista da alcuni come un segnale di cambiamento, si concentra su questioni di politica economica e sicurezza. La collaborazione si concretizza in incontri e proposte condivise, mentre altri osservatori criticano le interpretazioni troppo semplicistiche di questa intesa. La discussione resta aperta su quale ruolo avranno queste alleanze nel futuro europeo.

Chi è giunto alla mia non so se veneranda, comunque alta età, ricorda che l’Europa, nata nel 1957, fino al 2025 è stata solo un’associazione con finalità economiche e con, ma nemmeno tutta l’Europa Unita, delle regole finanziarie; e associazione manco sempre e sempre bene funzionante. Chi ha memoria, non trova invece nessunissima attività che si potesse chiamare seriamente politica. Alla fine, l’Europa è stata, sotto l’aspetto politico e militare, un’appendice degli Stati Uniti, sotto la forma della Nato, o altra forma più diretta quali sono le basi Usa non Nato. I Greci antichi avrebbero detto symmakhìa, con una eghemonìa, tipo Atene e la Lega di Delo: alleanza di subalterni attorno a una potenza dominante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

L’asse Roma-Berlino è già saltato: Merz scarica Trump (e Meloni)Merz ha accusato Trump e Meloni di aver messo fine all’alleanza tra Roma e Berlino.

Meloni incontra Merz: asse Roma-Berlino “più forte che mai”Il meeting tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz, svoltosi a Villa Pamphilj, ha rafforzato i rapporti tra Italia e Germania.

