L’intelligenza artificiale di YouTube sceglie la musica per te ma c’è un prezzo da pagare

Gli utenti YouTube Premium hanno ora accesso a una nuova funzionalità che promette di semplificare la scoperta musicale: un generatore di playlist basato sull’intelligenza artificiale. La novità, disponibile sia su iOS che Android attraverso l’app YouTube Music, rappresenta l’ultima mossa di Google per rafforzare il valore percepito del proprio servizio in abbonamento in un mercato dello streaming musicale sempre più affollato e competitivo. Il funzionamento è intuitivo e immediato. Basta accedere alla sezione Raccolta nell’app, premere il pulsante Nuovo e selezionare l’opzione Playlist AI. A quel punto si apre un campo dove inserire richieste testuali oppure utilizzare la dettatura vocale per descrivere esattamente che tipo di musica si desidera ascoltare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

