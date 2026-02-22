L’incendio divampa in garage | tre abitazioni private in fiamme

Un incendio scoppiato in un garage ha coinvolto tre case a Pietramurata nella notte tra il 21 e il 22 febbraio. Le fiamme sono partite da un deposito di attrezzi e si sono rapidamente propagate agli edifici vicini, causando danni significativi alle strutture. I vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per contenere il rogo e mettere in sicurezza le abitazioni. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono stati evacuati in fretta.

Momenti di paura nella notte tra il 21 e il 22 febbraio a Pietramurata, nel territorio comunale di Dro, dove un incendio è divampato all'interno di un garage e si è esteso a tre abitazioni private. A dare l'allarme, attorno alle 2.20 del mattino, sono stati alcuni abitanti del paese. Immediatamente, gli operatori del numero unico di emergenza 112 hanno richiesto l'intervento di quattro corpi dei vigili del fuoco: i volontari di Pietramurata, di Arco e di Cavedine assieme ai permanenti di Trento. I pompieri, giunti sul posto con due autoscale, due carri ad aria e quattro autobotti, si sono messi subito al lavoro per spegnere le fiamme.