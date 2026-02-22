L' improvvisa sbandata poi il pauroso incidente | auto ribaltata e ragazzo in ospedale

Un ragazzo di 18 anni ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato nella notte a Salò, a causa di una possibile distrazione o colpo di sonno. L’incidente si è verificato in una strada trafficata, dove l’auto ha invaso la corsia opposta. Il giovane è stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente. La situazione rimane sotto osservazione.

Dalla distrazione al colpo di sonno, al momento nessuna ipotesi è esclusa: un 18enne ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato nella notte a Salò, subito soccorso dal 118. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.40 della notte tra sabato e domenica lungo via Europa, nel tratto compreso tra i due incroci di via Privata dei Castagni. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale intervenuta sul posto, il giovane ha sbandato con la propria vettura (senza il coinvolgimento di altri veicoli), che si è poi ribaltata strisciando a lungo sull’asfalto; le cause del sinistro, come detto, sono ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Cesate, pauroso incidente con auto ribaltataUn incidente spaventa Cesate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spaventoso schianto in rotonda, auto finisce ruote all'aria: ferito giovane uomo - BresciaToday. Una sbandata improvvisa causa l'investimento di un giovane pedone a Marsango, ora ricoverato in condizioni disperate nel reparto di rianimazione - facebook.com facebook