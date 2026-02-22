L' importanza del defibrillatore | ecco le serate informative

Il gruppo Alpini di Ponte San Nicolò avvia mercoledì 4 marzo la campagna “Ponte San Nicolò Cardioprotetto” per promuovere l’uso del defibrillatore, in risposta alle recenti emergenze che si sono verificate in paese. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull’importanza di conoscere le manovre salvavita. Le serate informative si terranno nel centro civico, coinvolgendo professionisti del settore sanitario. La prima sessione vedrà la partecipazione di numerosi volontari e residenti.

Prende il via mercoledì 4 marzo la campagna "Ponte San Nicolò Cardioprotetto: le manovre salvavita", promossa dal gruppo Alpini di Ponte San Nicolò con il contributo del comune di Ponte San Nicolò. Le serate si svolgeranno in collaborazione con Croce Verde Padova, che affiancherà i volontari nelle dimostrazioni pratiche e nei momenti formativi. L'iniziativa prevede un ciclo di incontri, uno per ciascun quartiere, con l'obiettivo di diffondere tra i cittadini la conoscenza delle manovre salvavita e dell'utilizzo del defibrillatore (Dae), strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.