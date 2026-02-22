Ligue 1 | il Lione a Strasburgo e il Lille sfida l’Angers

Il Lione ha perso punti importanti a Strasburgo a causa di un gol subìto nel secondo tempo. Il Lille sfida l’Angers in una partita decisiva per migliorare la propria posizione in classifica. Le squadre puntano a ottenere i tre punti per rafforzare le rispettive ambizioni europee e evitare rischi nelle zone basse. Le partite di oggi influenzeranno le prossime mosse delle squadre in campionato. I tifosi attendono con interesse i risultati di questa giornata.

Il sipario della Ligue 1 si apre oggi, domenica 22 febbraio, per un turno domenicale che promette di rimescolare le carte nella lotta per l’Europa e nelle zone calde della classifica. Con cinque sfide in programma, il campionato francese si conferma uno dei più dinamici del continente, offrendo un mix di scontri tecnici e battaglie per la sopravvivenza che terranno gli appassionati col fiato sospeso fino a tarda sera. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 22022026 15:00 Auxerre – Rennes Gol 22022026 17:15 Angers – Lille Multigol 0 – 2 casa + 1 – 3 ospite 22022026 17:15 Nantes – Le Havre Combo 1X + Multigol 1 – 5 22022026 17:15 Nizza – Lorient Combo 1X + Over 1,5 22022026 20:45 Strasburgo – Lione Gol Il pomeriggio si apre allo stadio Abbé-Deschamps, dove l’ Auxerre riceve il Rennes. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Pronostico Lille-Lione: il tabù non viene sfatatoLille e Lione si affrontano nei sedicesimi di finale di Coppa di Francia, in una sfida caratterizzata da una tradizione favorevole ai padroni di casa.

Ligue 1: il Lens vince e resta primo, il Psg insegue, Marsiglia ko a LilleNella giornata della Ligue 1 del 8 dicembre 2025, il Lens conferma la sua leadership superando la concorrenza.

OL - Strasbourg : le résumé d’un match fou remporté en toute fin de rencontre !

Paulo Fonseca è tornato a parlare dell'esperienza al Milan: «La proposta era di cambiare lo stile di gioco, ma serve tempo. Specialmente in Italia dove è quasi impossibile» Oggi Fonseca è 3º in Ligue 1 con il suo Lione, che viene da 13 vittorie consecutive - facebook.com facebook

