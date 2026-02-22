Lieve scossa di terremoto sul lago di Garda epicentro a Salò

Una piccola scossa di terremoto si è verificata nel tardo pomeriggio sul lago di Garda, con epicentro a Salò. La causa è stata un movimento sismico di lieve entità, che ha interessato le abitazioni vicino alla costa. Nessun danno è stato segnalato, ma alcuni residenti hanno avvertito un leggero tremolio. La scossa ha suscitato sorpresa tra i cittadini e le autorità locali hanno monitorato la situazione. La terra ha tremato per pochi secondi in tutta la zona.

Lieve scossa di terremoto nella serata di sabato nell'area del lago di Garda. Il sisma, di magnitudo 1.5, è stato registrato alle 19.49 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con epicentro tra Salò e San Felice del Benaco, nei pressi del piccolo borgo di Cisano. Il movimento tellurico si è verificato a una profondità di circa 10 chilometri. Si tratta di una scossa di bassa intensità, che in molti casi non viene percepita dalla popolazione e che non può provocare danni a persone o edifici. Non risultano infatti segnalazioni ai centralini dei soccorsi né interventi dei vigili del fuoco.