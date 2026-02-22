L’hanno appena scoperto nella cartella clinica Morte Domenico i carabinieri in ospedale | la notizia è di poco fa

I carabinieri del Nas hanno visitato nuovamente l’ospedale Monaldi di Napoli dopo aver scoperto nella cartella clinica che il cuore donato a Domenico era danneggiato. La morte del bambino di due anni e mezzo si è verificata poco dopo l’intervento, e ora gli investigatori cercano di chiarire eventuali responsabilità. La presenza delle forze dell’ordine ha portato alla riapertura di corridoi e uffici dell’ospedale, dove vengono esaminati i documenti medici.

© Tvzap.it - “L’hanno appena scoperto nella cartella clinica”. Morte Domenico, i carabinieri in ospedale: la notizia è di poco fa

I carabinieri del Nas sono tornati all’ospedale Monaldi di Napoli, riaprendo corridoi e uffici già battuti nelle ore successive alla morte del piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo deceduto dopo il trapianto di un cuore rivelatosi danneggiato. L’inchiesta coordinata dalla Procura entra in una fase più stringente: dopo i sequestri eseguiti nei giorni scorsi, i militari hanno acquisito nuova documentazione clinica e approfondito i passaggi decisivi che hanno preceduto l’intervento. Al momento sono sei gli indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo, ma il numero potrebbe aumentare man mano che la ricostruzione si fa più dettagliata. 🔗 Leggi su Tvzap.it La morte di Domenico, i Nas ancora al Monaldi. Il legale della famiglia: «Nella cartella clinica manca un documento». La catena di errori: cosa sappiamoDomenico è morto dopo due mesi di sofferenza a causa di un cuore malato trapiantato all’Ospedale Monaldi di Napoli. Morte del piccolo Domenico, l’avvocato della famiglia: “Cartella clinica incompleta”L’avvocato della famiglia di Domenico denuncia che la cartella clinica è incompleta, causando ritardi nelle indagini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Test d’amore; Spellcasters Chronicles – Tra Deck Building, Tower Defense e Moba; Uno studio rivela: 10 minuti di attività motoria possono avere effetti antitumorali; Quando la nonna ballava sotto la pioggia, alla scoperta della saga familiare di Trude Teige. Gli archeologi hanno appena scoperto una misteriosa tomba romana perfettamente circolare in GermaniaIn teoria, doveva essere un normale cantiere per la costruzione di un bacino idrico vicino al piccolo villaggio di Wolkertshofen, in Baviera. Niente di speciale, solo lavori di routine. Ma sotto pochi ... greenme.it Scoperto un nuovo circuito cerebrale per il rilevamento dei voltiI risultati sui primati non umani potrebbero far luce su come il nostro cervello sviluppa la capacità di riconoscimento facciale ... corriere.it La morte del piccolo Domenico Caliendo: l'avvocato: «Dal Monaldi cartella clinica incompleta» - facebook.com facebook #Napoli Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di #Domenico, il bimbo trapiantato con un cuore danneggiato. All'ospedale #Monaldi, dove il piccolo è deceduto ieri, oggi sono tornati i Nas. Al momento 6 i sanitari indagati. Nella foto Ansa Patrizia, m x.com