Livigno PSV Academy introduce lezioni a distanza e organizza esami universitari, rispondendo alla difficoltà di accedere all’università in alta Valtellina. La recente iniziativa nasce dalla mancanza di strutture locali adeguate, che costringeva gli studenti a spostarsi lontano per proseguire gli studi. Ora, grazie a questa soluzione, gli studenti possono seguire corsi e sostenere esami senza lasciare il territorio. La novità mira a facilitare l’istruzione in zone montane come Livigno.

LIVIGNO PSV Academy porta l’università in alta Valtellina. In questa zona, ancor più rispetto ad altre in provincia di Sondrio, avere accesso all’università ha spesso significato dover lasciare il territorio. PSV Academy cambia la prospettiva, portando tre atenei digitali (Pegaso, Mercatorum e San Raffaele) direttamente a casa di chi desidera costruire il proprio futuro senza allontanarsi dalle proprie radici. Il polo fa parte di Multiversity, realtà leader dell’e-learning in Italia con oltre 200.000 studenti. "Il metodo e-learning offre una flessibilità totale che si adatta alla vita reale e non viceversa – dicono da Multiversity -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Maltempo in Sicilia, il MUR alle Università di Messina e Catania: ok a didattica ed esami a distanzaIl Maltempo in Sicilia ha spinto il Ministero dell’Università e della Ricerca a intervenire.

Maltempo, esami e didattica a distanza: confronto tra Ministero e università di Messina e CataniaIl maltempo ha messo a dura prova le università di Catania e Messina, con scuole e studenti alle prese con problemi di accesso e lezioni sospese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lezioni a distanza ed esami universitari a Livigno; Aperte le iscrizioni al Corso Istruttore Multisport: le lezioni si terranno dall’11 al 23 marzo; Vomero, al Liceo Alberti lezioni a distanza: mezza scuola inutilizzabile, è scaduta la Scia antincendio; Didattica universitaria a distanza: una scelta strategica per l’Università del futuro.

Il Liceo scientifico Alberti di via Pigna senza Scia antincendio: attività limitata a 100 studenti al giorno. Attivate le lezioni a distanza da lunedì - facebook.com facebook