L’ex telegrafo diventa una Casa del mare | c’è l’accordo

Il Comune di San Felice Circeo ha firmato un accordo che trasforma l’ex telegrafo in una “Casa del mare”. La decisione nasce dalla volontà di valorizzare l’edificio storico e di promuovere attività legate al mare e al turismo. L’immobile, posizionato nell’area portuale, diventerà un punto di riferimento per visitatori e residenti. Il prossimo passo riguarda la progettazione degli interventi di riqualificazione e apertura al pubblico.

Sottoscritto il comodato d'uso gratuito con cui Comune di San Felice Circeo concede al Parco del Circeo l'immobile situato nell'area portuale che diventerà nuovo spazio innovativo di educazione ambientale L'ex telegrafo a San Felice Circeo diventa una "Casa del mare". E' stato sottoscritto nei giorni scorsi infatti il comodato d'uso gratuito con cui il Comune ha concesso all'Ente Parco nazionale del Circeo l'immobile situato nell'area portuale destinato alla realizzazione della futura "Casa del Mare", nuovo spazio dedicato alla divulgazione ambientale e alla promozione della cultura della sostenibilità.