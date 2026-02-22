L’Eredità – Sfida tra giganti pagelle 21 febbraio | Marco Liorni nostalgico 5 Andrea Delogu esplosiva 8

Il gioco televisivo “L’Eredità” ha festeggiato vent’anni con due puntate speciali condotte da Marco Liorni, che ha mostrato un tono nostalgico. La scelta di trasmettere lo spettacolo in prima serata su Rai1 ha attirato molti spettatori. Tra i concorrenti, Andrea Delogu si è distinta per energia, mentre Liorni ha ricevuto commenti sui social per il suo stile. La serata ha coinvolto anche una sfida tra grandi nomi della televisione.

L’Eredità compie vent’anni: per festeggiare il traguardo, il game show condotto da Marco Liorni è approdato eccezionalmente su Rai1 in prima serata, con due puntate speciale. La sfida è tra giganti: i sei campioni più volte arrivati alla ghigliottina sono tornati in studio per mettersi di nuovo alla prova, tra sfide avvincenti che hanno tenuto il pubblico incollato allo schermo. Il secondo appuntamento dello speciale ha visto grandi ospiti pronti a mettersi in gioco insieme ai concorrenti in gara: Max Tortora ed Edoardo Leo, raggiunti nel corso dell’evento volto a festeggiare i vent’anni anni della Ghigliottina da Andrea Delogu e Sergio Friscia. 🔗 Leggi su Dilei.it

Anticipazioni L’Eredità – Sfida tra giganti: gli ospiti del 21 febbraio di Marco LiorniIl quiz show “L’Eredità” torna in onda il 21 febbraio, dopo aver celebrato i suoi 20 anni con un’edizione speciale.

Anticipazioni L’Eredità – Sfida tra giganti: gli ospiti del 20 febbraio di Marco LiorniMarco Liorni porta “L’Eredità” in prima serata su Rai1 il 20 febbraio, spostando il programma dal suo orario classico.

