L’eredità delle Olimpiadi? Debiti per tutti noi | il corteo a Verona contro i Giochi costati 7 miliardi

Centinaia di persone hanno manifestato a Verona per protestare contro i costi elevati delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina, che hanno superato i 7 miliardi di euro. La massa critica sostiene che i giochi abbiano lasciato un’eredità di debiti per i cittadini, invece di benefici concreti. La protesta si è concentrata sul peso economico e sui ritardi nelle opere pubbliche. La manifestazione si è conclusa senza incidenti, mentre il dibattito sulla gestione degli investimenti continua.

“L’eredità delle Olimpiadi? Debito per tutti noi”. Lo dicono le centinaia di persone che sono scese in strada a Verona nel giorno della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. Un corteo che ha voluto sottolineare “lo spreco di risorse pubbliche per questo grande evento” mentre “i soldi per la sanità e per le case non si trovano”. Come raccontato dal Fatto Quotidiano, i “Giochi a costo zero ” di Milano-Cortina 2026 si sono trasformati in un conto fino a 7 miliardi di euro: 2 per le gare, più 5 per le infrastrutture quasi tutte da finire. In sei anni, il governo ha varato ben 15 norme per dare soldi alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Olimpiadi 2026, Simone Zambrin: “Noi contro i Giochi che si concluderanno all’Arena di Verona”Simone Zambrin ha organizzato una protesta contro le Olimpiadi 2026, accusando la scelta di terminare le gare all’Arena di Verona di bloccare l’accesso alla città.

Olimpiadi: proteste e azioni diffuse all'arrivo della fiamma, il 7 febbraio un corteo contro i GiochiIl 7 febbraio, all’arrivo della fiaccola olimpica a Milano, si sono svolte numerose proteste e azioni di protesta.

