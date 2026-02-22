L’epopea degli ultimi ribelli Un recital fra Steinbeck e Guthrie

Un recital dedicato alle canzoni folk di Guthrie e alle opere di Steinbeck attira il pubblico in un teatro cittadino. La scelta di alternare musica e letture rende omaggio alla lotta degli ultimi ribelli americani contro le ingiustizie sociali. La serata si concentra su testi e melodie che raccontano storie di povertà e speranza. La presenza di giovani e anziani dimostra come queste testimonianze continuino a parlare alle nuove generazioni. La serata si conclude con un applauso caloroso.

Un po’ concerto, con le canzoni folk del “padre“ dei cantautori statunitensi, e un po’ recital, con le pagine di uno dei grandi miti della letteratura americana. Un percorso sulle tracce dell’Odissea a stelle e strisce della famiglia Joad, tra campi devastati dalla siccità, contadini strozzati dai pignoramenti delle banche, crisi economica, nuove povertà, miseria e la resistenza di chi è costretto a rinunciare a tutto ma non cede sulla propria umanità. È l’intenso spettacolo dal titolo “Furore! Steinbeck-Guthrie“, che il cantautore, scrittore, traduttore ed editor letterario Fabrizio Coppola porterà sul palco della biblioteca civica di Verano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

