L’epilogo dell’edizione 2026 del Carnevale di Viareggio Il lupo fa breccia nella giuria Luca Bertozzi incoronato re

Il lupo ha conquistato la giuria durante il Carnevale di Viareggio del 2026, portando alla vittoria Luca Bertozzi come nuovo re della manifestazione. La scelta è stata influenzata dalla straordinaria presenza di oltre 100mila spettatori e da un incasso record di circa 1,2 milioni di euro. La sfilata, caratterizzata da elementi fiabeschi e satirici, ha attirato l’attenzione di pubblico e media, lasciando un segno forte nell’edizione di quest’anno. La manifestazione continua a sorprendere con le sue novità.

Viareggio, 22 febbraio 2026 – Burlamacco-boom tra un incasso consistente (attorno a 1 milione 200mila), un fiume di oltre 100mila spettatori e quella lirica fiabesca che ha sbaragliato capi di Stato e conflitti mondiali. Una vittoria più che annunciata in prima categoria per Luca Bertozzi con «In bocca al lupo», la suggestiva metafora di Cappuccetto Rosso capace di ribaltare sentimenti e catapultare l'iconica immagine del 'cattivo' in una dimensione da esplorare attraverso gli occhi di quella bambina che ha colpito per movimenti e una dolcezza esplosiva. FOTO UMICINI I carri vincitori. Se il il gradino più alto podio («del carro del lupo» come dicevano i più) era scontato fin dall'inizio in base al termometro del pubblico, il resto della classifica ha letteralmente sbaragliato le carte con l'ultimo posto – e automatica retrocessione per il meccanismo triennale dei passaggi di categoria – per Roberto Vannucci con la sua coloratissima signora dai gomitoli in testa di «Io vivo in questo momento» che fa clamorosamente sparire dalla categoria regina uno dei cognomi che ha segnato la storia del Carnevale dal Dopoguerra: un'avventura avviata dal padre Carlo 'Bocco' Vannucci e proseguita con i figli Enrico e Roberto, quest'ultimo approdato in prima categoria con una progressiva ascesa; resta invece aggrappato alla massima serie, grazie al secondo posto conquistato, Luigi Bonetti con «I samurai del potere» mentre scivola al quarto posto Jacopo Allegrucci con «Nel campo dei miracoli» ed esce dal podio dopo aver inanellato una lunga serie di vittorie consecutive (lo scorso anno poi si piazzò secondo) che per anni l'hanno visto trionfatore assoluto.