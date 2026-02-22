Lepanto ’71 | Genova riabilita il suo eroe svelando una leggenda

Lepanto ’71 rivela un nuovo volto della storia, perché Genova riabilita il suo eroe e sfata un mito negativo. La città ha deciso di mettere in luce il ruolo dei suoi marinai nella battaglia del 1571, spesso dimenticato o oscurato. Un documentario e mostre recenti mostrano come i genovesi abbiano contribuito con coraggio e abilità, contrastando le narrazioni negative del passato. La riscoperta di questa vicenda coinvolge anche le scuole locali, che approfondiscono il loro patrimonio storico.

Genova, Lepanto e la Leggenda Nera: una rilettura storica del contributo genovese alla battaglia del 1571. Genova si prepara ad ospitare una riflessione approfondita sul suo ruolo nella battaglia di Lepanto del 1571, un evento epocale che segnò una svolta nella storia del Mediterraneo. Il 24 febbraio, presso l'Aula 1B dello Stradone di Sant'Agostino, l'associazione A Compagna ospiterà una conferenza che intende gettare nuova luce sul contributo spesso sottovalutato dei genovesi, affrontando anche la controversa leggenda nera che ha offuscato la loro partecipazione. L'evento, che si inserisce in un ciclo di conferenze che l'associazione cura da oltre cinquant'anni, vedrà come relatori Almiro Ramberti e Mario Roberto, entrambi soci dell'associazione, per un'analisi dettagliata di un momento cruciale della storia del Mare Nostrum.