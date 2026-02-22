leonardo mette a segno un contratto record i c 27j spartan volano a riad

Leonardo ha firmato un contratto record per la vendita di quattro C-27J Spartan all’Arabia Saudita, dopo aver dimostrato le capacità del velivolo in missioni di pattugliamento marittimo. La Marina saudita utilizzerà gli aerei per rafforzare la sorveglianza delle rotte strategiche nel Golfo. I velivoli partiranno dall’Italia e arriveranno a Riad entro poche settimane. La consegna rappresenta un passo importante per l’espansione delle operazioni militari nella regione.

I C-27J Spartan sono piaciuti al Ministero della Difesa dell’ Arabia Saudita che ha ordinato quattro esemplari di questo velivolo da trasporto tattico multiruolo nella sua configurazione Maritime Patrol Aircraft (MPA), da destinare alla Marina saudita. La scelta di Riad conferma l’affidabilità del velivolo, che sta aumentando la sua presenza sulla scena internazionale, operando in venti Paesi nel mondo. Secondo quanto ha comunicato Leonardo, la flotta globale di questo bimotore ad ala alta, che ha ormai superato le 290.000 ore di volo, conferma il suo valore come una delle piattaforme più versatili della sua categoria, e segna un “ passaggio rilevante “, visto che si tratta del primo programma C-27J Spartan che include “ l’integrazione di armamenti specifici per missioni marittime “, ampliando ulteriormente il raggio operativo della piattaforma. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Leonardo fornirà alla Difesa dell'Arabia Saudita quattro C-27J Spartan, il velivolo hi-tech per il pattugliamento marittimoLeonardo ha annunciato che consegnerà all’Arabia Saudita quattro C-27J Spartan, un velivolo avanzato usato per il pattugliamento marittimo, a causa della crescente esigenza di rafforzare le operazioni di monitoraggio delle coste.

Leonardo: da Arabia Saudita contratto per 4 aerei C-27J MPALeonardo ha firmato un contratto con l’Arabia Saudita per consegnare quattro Aerei da pattuglia marittima C-27J.

