Lella cerca Pasquale a C’è posta per te dopo 59 anni ma scopre che all’epoca dei loro incontri lui era fidanzato
Lella si presenta a C’è posta per te cercando Pasquale dopo 59 anni, scoprendo che all’epoca dei loro incontri lui era già impegnato con un’altra donna. La donna ricorda i momenti vissuti dietro un cancello nel 1966, quando si erano innamorati. La sorpresa nasce dalla scoperta che il loro amore, mai dimenticato, si intreccia con una realtà diversa da quella immaginata. L’episodio riporta alla memoria un sentimento che non si è mai spento.
A C’è posta per te Lella cerca Pasquale dopo 59 anni dal loro amore nato dietro un cancello nel 1966. Dopo vari tentativi, trova quello giusto ma scopre che all’epoca lui era già fidanzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
