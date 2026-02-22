Lele Adani | Fabregas e il suo Como sono risultato e bellezza!

Lele Adani ha commentato positivamente Cesc Fabregas e il suo Como, sottolineando la loro capacità di combinare risultato e stile di gioco. La sua osservazione nasce dall’ottimo andamento della squadra e dalla qualità tecnica del centrocampista, che ha già dimostrato di essere un elemento fondamentale. Adani ha evidenziato come l’approccio di Fabregas stia contribuendo a rinnovare l’immagine del club. La squadra continua a lavorare con impegno per migliorare le proprie prestazioni.

“Ma come? Non era o la grande prestazione o risultato? Usando quelle due parole impronunciabili in italiano, che infatti non le userò mai. O la grande prestazione o il risultato. E quando c'è la grande prestazione del risultato cosa diciamo? Ah, certo, troviamo una terza parola, una terza parola non pronunciabile in italiano, che però pronunciano in tanti. Oppure attaccando Fabregas, dicendo che è merito dei tanti soldi spesi". "Oggi - aggiunge Adano - dei nuovi acquisti del mercato faraonico del Como, giocava Baturina e Ramon, due presenze nel Real Madrid. Fabregas, fa numeri d'oro con il lavoro, con lo scouting, okay? Risultati e lavoro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

