L’Egitto vuole coltivare pomodori nel deserto | allarme per la filiera italiana

L’Egitto ha avviato un grande progetto di irrigazione per coltivare pomodori nel deserto, causando preoccupazioni tra gli agricoltori italiani. Il piano prevede la creazione di un canale artificiale lungo più di 100 chilometri e la trasformazione di oltre un milione di ettari di terra arida. L’obiettivo è rendere il Paese autosufficiente e esportare prodotti alimentari. Questo intervento potrebbe influire sulla produzione italiana di pomodori e sulla competitività del settore.

Questo è il New Delta Project, uno dei piani agricoli più imponenti mai avviati sotto la presidenza di Abdel Fattah al-Sisi. La filiera italiana del pomodoro da industria osserva con attenzione e preoccupazione gli sviluppi oltre il Mediterraneo. Il progetto non riguarda solo il pomodoro. Si tratta di un vasto piano di riconversione agricola di aree desertiche a ovest del Delta del Nilo, basato su infrastrutture idriche che convogliano acque di drenaggio trattate verso nuove superfici coltivabili. Le colture previste includono grano, mais, barbabietola da zucchero e ortaggi, tra cui il pomodoro da industria.