Leggenda Klaebo | sei ori su 6 gare nella stessa edizione

Johannes Klaebo ottiene il suo sesto oro ai Giochi invernali vincendo la 50 km a tecnica classica, nonostante le gambe affaticate. La vittoria arriva in una gara combattuta sotto la neve di Lago di Tesero, dove il norvegese supera gli avversari con una fuga decisiva a pochi chilometri dalla fine. La sua performance dimostra resistenza e determinazione, lasciando il pubblico senza parole. Klaebo scrive un nuovo capitolo nella storia dello sci di fondo olimpico.

Il sesto oro arriva quando le gambe bruciano e la storia chiama. Johannes Klaebo non si ferma: conquista anche la 50 chilometri a tecnica classica di Lago di Tesero e firma un'impresa mai vista ai Giochi invernali, sei titoli su sei nella stessa edizione. Un en plein che lo proietta nell'Olimpo dei giganti, alle spalle di un solo nome: Michael Phelps. Con l'ultimo trionfo, il fuoriclasse norvegese sale a undici ori olimpici complessivi. Nessuno, negli sport invernali, aveva osato tanto. Nessuno, inoltre, aveva mai fatto sei su sei. Il precedente più vicino restava quello di Eric Heiden, cinque ori nel pattinaggio di velocità a Lake Placid 1980. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

