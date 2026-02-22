lega pro 28esima giornata girone c il crotone batte il foggia in rimonta nei primi minuti della ripresa

Il Crotone conquista una vittoria contro il Foggia nella 28ª giornata di Lega Pro, dopo aver recuperato uno svantaggio iniziale. La squadra calabrese ribalta la situazione grazie a un gol di Piovanello, un’altra marcatura di Musso e un penalty di Gomez, assegnato dopo l’intervento del VAR. Romeo segna per il Foggia, ma non basta a evitare la sconfitta. La partita si conclude con il Crotone in vantaggio nel secondo tempo.

Ribaltato lo svantaggio con Piovanello, Musso e rigore di Gomez (dopo il consulto della tecnologia) per gli ospiti in gol Romeo. Crotone 3 Foggia 1 Marcatori: 4° Romeo, 50° Piovanello, 52° Musso, 80° (R) Gomez. Crotone (4-3-3): Merelli, Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli, Gallo (Mei), Vinicius (Calvano), Sandri (Bruno), Piovanello (Energe), Musso (Gomez), Zunno. All. Longo Foggia (3-5-2): Perucchini, Staver (Di Marco), Brosco, Rizzo (Valietti), Romeo, Garofalo, Petermann (Biasiol), Liguori (Bevilacqua), Giron, Cangiano (Castorri), Tommasin. All. Pazienza Arbitro: Francesco Burlando di Genova Ass. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Lega Pro 28esima giornata girone C al Crotone bastano due minuti nella ripresa per battereIl Crotone ottiene una vittoria decisiva grazie a due gol in soli due minuti, recuperando lo svantaggio di Romeo.

Lega Pro girone C 18esima giornata il Crotone batte il Casarano con i gol di Murano e Zunno e cancella la brutta sconfitta in Coppa Italia e quella di Catania in campionato. Nel match valido per la 18ª giornata di Lega Pro girone C, il Crotone torna alla vittoria superando il Casarano 2-0.

