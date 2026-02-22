lega pro 28esima giornata girone c al crotone bastano due minuti nella ripresa per battere

Il Crotone ottiene una vittoria decisiva grazie a due gol in soli due minuti, recuperando lo svantaggio di Romeo. La squadra ha dimostrato reattività e determinazione subito dopo l’intervallo, grazie ai segnali di Piovanello e Musso. La ripresa ha portato un cambio di ritmo e ha cambiato il risultato del match, lasciando i tifosi entusiasti. La partita si è conclusa con un risultato che influisce sulla classifica del girone C.