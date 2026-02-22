Lega Pro 28esima giornata girone C al Crotone bastano due minuti nella ripresa per battere
Il Crotone ottiene una vittoria decisiva grazie a due gol in soli due minuti, recuperando lo svantaggio di Romeo. La squadra ha dimostrato reattività e determinazione subito dopo l’intervallo, grazie ai segnali di Piovanello e Musso. La ripresa ha portato un cambio di ritmo e ha cambiato il risultato del match, lasciando i tifosi entusiasti. La partita si è conclusa con un risultato che influisce sulla classifica del girone C.
Lega Pro 28esima giornata girone C al Crotone bastano due minuti ad inizio ripresa per ribaltare con Piovanello e Musso lo svantaggio iniziale di Romeo. Rigore di Gomez (dopo il consulto della tecnologia) per il tris dei gol. Crotone 3 Foggia 1 Marcatori: 4° Romeo, 50° Piovanello, 52° Musso, 80° (R) Gomez. Crotone (4-3-3): Merelli, Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli, Gallo (Mei), Vinicius (Calvano), Sandri (Bruno), Piovanello (Energe), Musso (Gomez), Zunno. All. Longo Foggia (3-5-2): Perucchini, Staver (Di Marco), Brosco, Rizzo (Valietti), Romeo, Garofalo, Petermann (Biasiol), Liguori (Bevilacqua), Giron, Cangiano (Castorri), Tommasin. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Lega Pro 21esima giornata girone C un pessimo Crotone sconfitto (0-1) in casa dall’AltamuraNella 21ª giornata di Lega Pro, il Crotone subisce una sconfitta casalinga per 0-1 contro l’Altamura, grazie alla rete di Curcio al 77°.
Lega Pro 26esima giornata girone C pareggio (2-2) del Crotone in trasferta contro la CasertanaLa partita tra Casertana e Crotone si chiude con un pareggio 2-2.
