Lecce Inter le pagelle del Corriere dello Sport | Dimarco il migliore in campo

Dimarco si distingue come il miglior giocatore in campo durante la partita tra Lecce e Inter, una prestazione che ha attirato l’attenzione degli osservatori. La sua capacità di inserirsi con abilità e di mantenere alta la concentrazione ha fatto la differenza sul terreno di gioco. La sfida si è giocata in un clima teso, con numerose occasioni per entrambe le squadre, ma è stato proprio il difensore nerazzurro a lasciare un segno evidente.

© Internews24.com - Lecce Inter, le pagelle del Corriere dello Sport: Dimarco il migliore in campo

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. La vittoria dell’ Inter sul campo del Lecce non ha portato in dote soltanto tre punti pesantissimi per la classifica, ma ha confermato lo stato di grazia di alcuni interpreti fondamentali nello scacchiere tattico di Cristian Chivu, l’ex difensore romeno oggi allenatore dei nerazzurri. Al termine della sfida del Via del Mare, le analisi dei quotidiani sportivi hanno celebrato la prestazione della capolista, mettendo in risalto la qualità tecnica espressa dalla Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Inter Como, le pagelle del Corriere dello Sport, Thuram il migliore in campo: voti e giudizi Udinese Inter, le pagelle della Gazzetta dello Sport: il migliore in campo è il capitano, due bocciati tra i nerazzurriEcco le pagelle della Gazzetta dello Sport sulla sfida tra Udinese e Inter. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lecce-Inter 0-2, le pagelle della partita di Serie A; Lecce-Inter, le pagelle: Dimarco stappa la partita, 7,5. Sucic 5, un corpo estraneo; Lecce-Inter 0-2, le pagelle: Mkhitaryan (7) un gol che pesa, Akanji (7) ancora decisivo; Lecce-Inter 0-2, le pagelle e i voti: Dimarco brilla, innocuo Cheddira. Le pagelle di Lecce-Inter: Tiago il solito, da Siebert un solo errore. Cheddira non si accendeFalcone 6,5 – Non è il portiere versione miracolosa visto spesso con le grandi. Anche la metà sarebbe bastato decisamente, quest’oggi, per uscire con un punto nella saccoccia. Invece l’Inter lo impegn ... calciolecce.it PAGELLE e TABELLINO Lecce-Inter 0-2: Dimarco fa quello che vuole, Pio Esposito alla Toni. Flop Gandelman, Sucic esce tardiPagelle Lecce-Inter: voti top e flop da Thuram a Pio Esposito passando per Dimarco Gandelman Siebert e Mkhitaryan ... calciomercato.it Sta facendo discutere l'ammonizione comminata a de Vrij nel corso di Lecce-Inter, con i social che si stanno scatenando contro Cheddira Il commento di Aldo Serena è soltanto uno dei tanti commenti che, in queste ore, stanno accusando il marocchino di av - facebook.com facebook Moviola #Lecce- #Inter: #Thuram in fuorigioco con la spalla: giusto annullare x.com