Lecce Inter Dimarco ancora decivo! Con Chivu è diventato più incisivo nei momenti finali del match

Dimarco ha deciso ancora nei minuti finali della partita tra Lecce e Inter, grazie all’intervento di Chivu che lo ha allenato. La strategia del tecnico rumeno ha reso l’esterno più incisivo negli ultimi istanti, contribuendo a cambiare il risultato. La sua presenza in campo si fa sentire, soprattutto nelle fasi decisive. La gara si avvia verso il finale con il giocatore pronto a fare la differenza. La scena si prepara per gli ultimi minuti di gioco.

Inter News 24 Lecce Inter, Dimarco ancora decivo nei minuti finali. La cura disegnata da Chivu per l'esterno è l'arma in più dopo l'ora di gioco. Federico Dimarco si conferma ancora una volta un fattore determinante per l'Inter. Nella vittoria per 2-0 contro il Lecce al Via del Mare, il terzino nerazzurro ha fornito un assist e ha visto annullato un gol che avrebbe potuto completare una prestazione già di per sé perfetta. Tornato titolare dopo il riposo contro il Bodo, Dimarco ha avuto un ruolo cruciale nel raddoppio dell'Inter, disegnando un perfetto corner sulla testa di Akanji, che ha battuto il portiere avversario.