Lecce Filovia | 7.200 firme a rischio la maggioranza cambia

Lecce ha deciso di sospendere il referendum sulla filovia, mettendo a rischio oltre 7.200 firme raccolte. La causa risiede nella volontà della maggioranza di bloccare il voto, nonostante le richieste dei cittadini. I promotori accusano l’amministrazione di arroganza e mancanza di ascolto. La scelta ha generato proteste e dubbi sulla trasparenza delle decisioni pubbliche. La tensione tra cittadini e politica continua a crescere nella città.

Lecce al Bivio: Referendum sulla Filovia Sospeso, il Comitato Accusa la Maggioranza di Arroganza. Lecce è al centro di una crescente polemica politica dopo la decisione di sospendere il referendum sulla rete filoviaria, una vicenda che vede il comitato promotore, forte di oltre 7.200 firme raccolte, accusare la maggioranza di centrodestra di aver agito con arroganza e di aver cercato di eludere la volontà popolare attraverso una modifica del regolamento comunale. La questione solleva interrogativi sulla reale intenzione dell'amministrazione di confrontarsi con i cittadini su un progetto che da tempo divide la comunità locale e rappresenta un banco di prova per la democrazia partecipativa.