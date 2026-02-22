Lecce faro sulla riforma della giustizia anche al Tar | Toni inaccettabili

Un pronunciamento ufficiale ha fatto luce sulle modalità di applicazione della riforma della giustizia, evidenziando come i tribunali amministrativi mantengano un percorso indipendente. La discussione si concentra sui toni usati nelle recenti dichiarazioni, giudicati da alcuni inappropriati. La questione riguarda anche le implicazioni pratiche per i giudici amministrativi, che continuano a operare senza interferenze da altre branche giudiziarie. La discussione prosegue senza risposte definitive.

La riforma costituzionale della giustizia, tanto per intenderci la dibattuta “separazione della carriere”, non tange i tribunali amministrativi i cui magistrati seguono percorsi differenti. Ma comunque è stata oggetto di riflessione da parte del presidente del Tar di Lecce, Antonio Pasca in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario. La parola d’ordine è “preoccupazione” per il clima eccessivamente teso e soprattutto per le scosse che stanno interessando i rappresentanti di due dei tre poteri dello Stato, il cui equilibrio è fondamento della democrazia. «Permane purtroppo - ha detto Pasca - una situazione di aperta conflittualità tra i poteri dello Stato», così ha esordito il presidente nella parte della relazione dedicata al giudice e al potere. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Referendum sulla riforma della Giustizia: si voterà il 22 e 23 marzo. Nella stessa data anche le suppletive per la CameraIl 22 e 23 marzo si svolgerà il referendum sulla riforma della Giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri.

Referendum Giustizia, su cosa si esprimerà il Tar domani e cosa cambia per il voto sulla riforma NordioDomani il Tar del Lazio deciderà sul ricorso dei 15 giuristi contrari alla delibera del governo che ha stabilito le date del referendum sulla Giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo.

