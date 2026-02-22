Leao celebra su il gol di Troilo nel Milan-Parma
Leao ha festeggiato con entusiasmo il gol di Troilo durante il match tra Milan e Parma. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei tifosi, che hanno commentato sulla sua energia in campo. La scena ha acceso discussioni online, con molti che hanno sottolineato l’importanza di questa doppietta per la squadra. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli appassionati di calcio, lasciando spazio a molte interpretazioni.
La contesa tra Milan e Parma ha acceso un vivace dibattito sui social, evidenziando come le reazioni dei protagonisti spostino l’attenzione dall’esito della gara a contenuti legati all’arbitraggio e al controllo video. Nella riflessione pubblica seguita al fischio finale, Rafael Leao ha scelto di esprimere un dissenso aperto sul profilo social, focalizzandosi sull’episodio che ha autorizzato la rete dei parmensi. L’operazione visiva ha lo scopo di sottolineare l’assenza di intervento da parte dei controllori, puntando l’indice su una dinamica che, secondo la valutazione espressa, avrebbe potuto incidere sull’esito della gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Leao esplode sui social dopo il gol di Troilo in Milan Parma: il portoghese rompe il silenzio attraverso questo gesto eloquente – FOTOLeao ha condiviso un commento deciso sui social dopo che Troilo ha segnato il gol decisivo per il Parma contro il Milan.
Marelli su Milan-Parma: “Il gol di Troilo non andava convalidato: Valenti ostacola Maignan. Il Var non doveva intervenire”Marelli denuncia che il gol di Troilo nel match Milan-Parma non doveva essere convalidato, poiché Valenti ostacola Maignan.
