Le spoglie di San Francesco Prima ostensione ai fedeli Oltre 400mila prenotazioni

Le ossa di San Francesco sono state esposte al pubblico, attirando oltre 400 mila prenotazioni. La causa di questa affluenza è la tradizione secolare che lega il santo alla città, rendendo l’evento un momento di grande partecipazione religiosa. Molti fedeli si sono radunati per rendere omaggio, desiderosi di avvicinarsi alle reliquie di colui che ha scelto la povertà e l’umiltà come valori fondamentali. La prima apertura al pubblico ha suscitato grande entusiasmo tra i visitatori.

È il santo del dialogo, colui che si è spogliato delle ricchezze per vivere appieno il voto della povertà, colui che ha predicato il Vangelo e l'amore di Cristo con l'esempio. Le sue parole, pur dette quasi un secolo fa, sono straordinariamente attuali, toccano temi talmente contemporanei ( l'ambiente, la pace, la fraternità, il rispetto per il creato) da far sembrare impossibile che siano state pronunciate in un tempo così remoto. E ora, mai successo prima in ottocento anni, Assisi vive uno dei suoi momenti storici: prende il via oggi l' ostensione delle spoglie mortali di San Francesco che, per un mese intero, potranno essere viste e venerate.