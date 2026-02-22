le serate slego fanno litigare gli ex fondatori

Il nome Slego evoca ricordi vividi, e questa volta la discussione nasce da una vecchia disputa tra gli ex fondatori. La causa risale a divergenze sulle decisioni prese durante le prime fasi dell’azienda. Le serate tra amici finiscono spesso in tensione quando si discutono i dettagli di quei giorni passati. Le conversazioni si accendono facilmente, portando a confronti animati e ricordi contrastanti. La questione resta aperta, mentre le discussioni continuano a riaccendersi.

Basta il nome. Dici ’ Slego ’ e si apre il cassetto della memoria. Chi ha qualche capello bianco se le ricorda come ieri, le notti dello Slego. Da ex casa del popolo e balera di Viserba a locale simbolo della new wave. Tanto che il Times arrivò a definirlo "il miglior rock club in Italia". Fondato nel 1980, sul suo palco hanno suonato (solo per citarne alcuni) i Ramones e dei giovanissimi Litfiba, al loro primo concerto lontano da Firenze. È stata una colonna sonora indimenticabile per Rimini, lo Slego. Fino a quando è durato. Gli ultimi eventi e concerti nel 1999, poi la chiusura e la triste fine: locale demolito, al suo posto c’è una palazzina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

