le rotazioni a madrid non hanno funzionato arbeloa ora ha perso in tutte le competizioni

Il Real Madrid ha subito una sconfitta contro l’Osasuna, con un punteggio di 2-1, a causa delle rotazioni poco efficaci. Arbeloa, che ha giocato tutta la partita, non ha evitato il risultato negativo. La squadra ora ha perso in tutte le competizioni questa stagione. Alle 16:15, il Barcellona può superare i Blancos in classifica, approfittando di questa occasione. La prossima partita sarà decisiva per entrambe le squadre.

Il Real Madrid ha perso in trasferta contro l’Osasuna per 2-1 in modo rocambolesco. Arbeloa non è ovviamente in discussione, ma oggi il Barcellona alle 16:15 ha la possibilità di scavalcare nuovamente i Blancos in classifica. Proprio in Liga, nella competizione dove il nuovo tecnico non aveva mai perso. Ne scrivono così a Madrid i colleghi di Marca. Il Real Madrid sembra una squadra che ha bisogno di gioia, questo fiasco ci mancava proprio (Marca). “ Nelle ultime settimane, la Liga era diventata un balsamo per i problemi del Real Madrid. I Blancos si erano lasciati alle spalle il disastro in Coppa del Re contro l’Albacete e la successiva umiliante sconfitta in Champions League , che era costata loro un posto tra le prime otto, grazie ai buoni risultati in Liga. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Cloudflare non ha tutte le colpe, ma è la conferma che sul web l’Europa ha già persoLa multa di 14 milioni di euro comminata da Agcom a Cloudflare e la successiva reazione di Matthew Prince riflettono le sfide delle regolamentazioni digitali in Europa.

Strage di Crans-Montana, le lacrime del comandante dei Vigili del Fuoco: «Una donna che ha perso il figlio, mi ha ringraziato per tutte le altre vite che abbiamo salvato»Nella tragedia di Crans-Montana, il comandante dei Vigili del Fuoco, David Vocat, ha espresso profonda commozione per le vittime e le famiglie colpite.

