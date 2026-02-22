Le ragioni del No dialogo con il procuratore Grazia Pradella

Il procuratore Grazia Pradella ha partecipato a un incontro pubblico per spiegare le ragioni del No nel referendum sulla giustizia. La discussione si è concentrata sulle implicazioni delle modifiche proposte e sui rischi per l’indipendenza delle procure. La cittadinanza ha posto domande sui possibili effetti delle nuove norme e sulle garanzie di imparzialità. L’evento ha attirato un pubblico attento e desideroso di approfondire i temi legati alla riforma.

Un momento di confronto aperto alla cittadinanza per discutere nel merito il referendum sulla giustizia. Appuntamento in Sant'Ilario lunedì 23 febbraio alle 18 Un momento di confronto aperto alla cittadinanza per discutere nel merito il referendum sulla giustizia, tra diritto, informazione e principi costituzionali.Lunedì 23 febbraio alle ore 18.00, all’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza (Corso Garibaldi 17), si terrà l’iniziativa pubblica “Le ragioni del No – Tra diritto e informazione: perché il No al referendum è una scelta democratica e costituzionale”. Interverranno Gianni Barbacetto, giornalista de Il Fatto Quotidiano e scrittore e Grazia Pradella, magistrato, procuratore della Repubblica di Piacenza e componente del comitato Giusto dire no. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Un dialogo sul referendum. Le ragioni del "sì" e del "no"

