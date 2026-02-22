Le prime pagine di oggi

Le decisioni di Trump sui nuovi dazi hanno provocato tensioni economiche. Un bambino napoletano, che era stato sottoposto a un trapianto di cuore, è morto a causa di complicazioni durante l’intervento. Nel frattempo, l’ultimo giorno delle Olimpiadi invernali ha visto la conclusione di competizioni emozionanti. La giornata si conclude con un mix di eventi che coinvolgono politica, salute e sport, lasciando molte questioni aperte.

I nuovi dazi di Trump, la morte del bambino che aveva subito un trapianto di cuore sbagliato a Napoli, l'ultimo giorno delle Olimpiadi invernali Stamattina molti quotidiani scelgono di aprire la propria prima pagina con i nuovi dazi annunciati da Donald Trump, dopo la sentenza della Corte Suprema che aveva decretato illegittima la maggior parte di quelli emessi fino a quel momento. Quasi ovunque ci sono approfondimenti sul bambino di due anni e mezzo morto ieri Napoli circa due mesi dopo un trapianto di cuore sbagliato. I giornali sportivi, poi, celebrano le 30 medaglie ottenute dalla Nazionale italiana alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che si concluderanno ufficialmente stasera.