Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 22 febbraio 2026

Il calcio ha fatto notizia questa mattina quando una squadra locale ha annunciato un nuovo acquisto, motivato dalla necessità di rinforzare la difesa in vista delle prossime partite. La società ha confermato l’ingaggio di un difensore proveniente da un campionato straniero, che ha già iniziato le visite mediche. La decisione mira a migliorare le prestazioni della squadra e a competere meglio in campionato. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata sui canali social del club.

© Internews24.com - Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 22 febbraio 2026

di Alberto Petrosilli Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 22 febbraio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. L a Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola: Internews24. 🔗 Leggi su Internews24.com Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 14 febbraio 2026Il 14 febbraio 2026, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi mostrano le ultime notizie sulle trasferte di mercato e le vittorie delle squadre italiane. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 15 febbraio 2026Oggi, Alberto Petrosilli segnala che le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sono dedicate alle ultime novità e agli eventi più caldi del momento. RASSEGNA STAMPA SPORTIVA TUTTONOTIZIE 12 FEBBRAIO 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 febbraio: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 febbraio: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di sabato 21 febbraio; Le Prime Pagine dei giornali di martedì 17 febbraio 2026. Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24Leggi su Sky TG24 l'articolo Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24 ... tg24.sky.it Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 22 febbraio 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali ... msn.com Buongiorno con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026 x.com Buongiorno con le prime pagine di oggi #ciociariaoggi #cassino - facebook.com facebook