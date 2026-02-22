Le pillole di Polly | recensione di Le ottanta domande di Atena Ferraris di Alice Basso

Atena Ferraris si trova in difficoltà perché il suo sistema di 27 sveglie, pensato per gestire gli impegni quotidiani, non funziona più. Alice Basso descrive bene questa situazione, evidenziando come la protagonista si senta sopraffatta dalla confusione. La narrazione si concentra sulla sua frustrazione nel cercare di mantenere tutto sotto controllo. La storia si svolge tra scadenze saltate e tentativi di riordinare le priorità.

Atena Ferraris non sa più che pesci pigliare. Fino a poco tempo fa, aveva assoluta fiducia nell’efficacia del brillante sistema di 27 sveglie che ha escogitato per ricordarsi quali attività deve compiere nel corso della giornata. Grazie alla geniale trovata, la giovane può organizzare i suoi impegni quotidiani in una tabella di marcia, alla quale si attiene con fervore al limite del religioso. Che fine farebbe, altrimenti, la regolarità della sua routine? Adesso, però, il caro suono delle sue preziose sveglie non le dà più la stessa emozione; tutt’al più, le suscita una tiepida alzata di spalle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Alice Basso presenta a Lonate Pozzolo il libro di Atena Ferraris “Le ottanta domande”Mercoledì 4 febbraio alle 18, Alice Basso presenta a Lonate Pozzolo il nuovo libro di Atena Ferraris, “Le ottanta domande”.

Le pillole di Polly: recensione di “A Roma non ci sono le montagne” di Ritanna ArmeniLe pillole di Polly: recensione di “A Roma non ci sono le montagne” di Ritanna Armeni Ambientato nel marzo del 1944, il romanzo di Ritanna Armeni ripercorre un periodo difficile per Roma, sotto l’occupazione nazista.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le pillole di Polly | recensione di I miei giorni a Parigi di Banine.

Le pillole di Polly: recensione di I miei giorni a Parigi di BanineQuando era solo una bambina, Banine sognava di andare a vivere a Parigi. Tuttavia, nemmeno nelle sue fantasie più audaci immaginava che il suo desiderio ... romadailynews.it

Le pillole di Polly: recensione di Via delle oche di Carlo LucarelliTutto quello che il Commissario Achille De Luca vuole dalla vita è assicurare il colpevole alla giustizia quando viene commesso un crimine. Naturalmente, ... romadailynews.it

Le ottanta domande di Atena Ferraris thrillernord.it/le-ottanta-dom… Un romanzo che affronta la vita con prospettive differenti., #novità #Review #ebook #AlceBasso #Atena #thriller #ebookstagram #narrativa x.com

Il conto alla rovescia continua. - 3 giorni all'incontro presso la Libreria Ticinum per conoscere il nuovo romanzo di Alice Basso "Le ottanta domande di Atena Ferraris" Garzanti Libri Oggi vi presentiamo lei: Atena, nel nuovo capitolo. Una protagonista che n - facebook.com facebook