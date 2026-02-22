Le parole strazianti di Eric Dane nell’ultima apparizione pubblica

Eric Dane ha perso la vita giovedì 19 febbraio, dopo una lunga battaglia contro la SLA. La malattia ha portato via l’attore noto per il suo ruolo in Grey’s Anatomy, lasciando i fan sconvolti. La notizia si è diffusa rapidamente, mentre amici e colleghi ricordano il suo sorriso e la dedizione sul set. La sua scomparsa evidenzia le difficoltà di affrontare una patologia così aggressiva. La famiglia si prepara a salutare l’attore in modo discreto.

Eric Dane è morto. L'amato protagonista di Grey's Anatomy è scomparso giovedì 19 febbraio dopo aver combattuto contro la SLA. Nel dicembre dello scorso anno aveva fatto la sua ultima apparizione pubblica, durante la quale aveva condiviso la straziante verità sulla sua malattia. In una dichiarazione rilasciata alla rivista People, la famiglia di Eric Dane ha confermato che l'amato attore è morto all'età di 53 anni. L'anno scorso gli era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), nota anche come morbo di Lou Gehrig. "Con grande tristezza annunciamo che Eric Dane è venuto a mancare giovedì pomeriggio dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA", si legge nella dichiarazione.

Leggi anche: Eric Dane lascia l’ex moglie Rebecca Gayheart e due figlie: l’ultima apparizione in pubblico con la fidanzata

Eric Dane come James Van Der Beek, aperta una raccolta fondi per sostenere le figlieEric Dane, noto per aver interpretato il dottor Sloan in Grey’s Anatomy e Cal Jacobs in Euphoria, è stato recentemente ricordato dopo la sua scomparsa, che ha suscitato grande commozione tra fan e colleghi.

È ora disponibile su Netflix lo speciale “Famous Last Words: Eric Dane”. In questa toccante intervista di 50 minuti, Eric Dane si racconta con lucidità e profondità, consapevole della fragilità del tempo. Non è uno spettacolo costruito per l’effetto, ma una co - facebook.com facebook

