Le ossa di San Francesco esposte per la prima volta ad Assisi | come fare per vederle le prenotazioni sono già tantissime

Le ossa di San Francesco sono state esposte per la prima volta ad Assisi, attirando moltissimi visitatori. La causa è l’apertura di una nuova teca espositiva, che permette di osservare da vicino le reliquie del santo. Le prenotazioni sono già molte e si registrano lunghe file di persone desiderose di vedere le spoglie. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese, offrendo un’occasione unica per i fedeli e gli appassionati.

© Cultweb.it - Le ossa di San Francesco esposte per la prima volta ad Assisi: come fare per vederle (le prenotazioni sono già tantissime)

Otto secoli dopo la sua morte, le spoglie di Francesco d’Assisi tornano alla luce per la prima volta nella storia. Nella chiesa inferiore della Basilica di Assisi, chiunque può ora venerarle, gratuitamente e con prenotazione, fino al 22 marzo 2025. Non era mai successo prima. Le ossa del santo patrono d’Italia, custodite per secoli sotto la basilica umbra, sono state estratte dalla tomba il 9 gennaio scorso con una cerimonia solenne, e il giorno dell’apertura al pubblico ha già lasciato senza parole chi vi ha partecipato. L’evento rientra nelle celebrazioni degli 800 anni dalla morte del Poverello di Assisi, figura che continua a parlare al mondo con una forza sorprendentemente attuale. 🔗 Leggi su Cultweb.it Assisi, le ossa di San Francesco esposte al pubblico per la prima volta nella storiaLe ossa di San Francesco d’Assisi sono state mostrate al pubblico per la prima volta, attirando numerosi visitatori nella città natale del santo. Assisi, per la prima volta esposte al pubblico le reliquie di San FrancescoLe reliquie di San Francesco sono state esposte per la prima volta al pubblico ad Assisi, attirando numerosi visitatori. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: San Francesco, le ossa traslate nella Chiesa inferiore di Assisi per l'ostensione. FOTO; Assisi, dal 22 febbraio l'ostensione delle spoglie mortali di san Francesco; Inizia l’ostensione straordinaria delle spoglie di San Francesco; Assisi, l'ostensione delle ossa di Francesco: E' sempre con noi. Assisi, le ossa di San Francesco esposte al pubblico per la prima volta nella storia(LaPresse) Le ossa di San Francesco d'Assisi, il frate medievale che ha ispirato Papa Francesco e generazioni di cristiani prima di lui, saranno esposte al pubblico per la prima volta, dando alla sua ... msn.com Ostensione di San Francesco ad Assisi per la prima volta, il video delle ossa traslate nella BasilicaVia alla prima ostensione pubblica delle spoglie di San Francesco nella Basilica di Assisi: attesi quasi 400mila pellegrini in un mese ... virgilio.it Questa mattina, alle 7, ha avuto inizio la prima venerazione pubblica delle spoglie mortali di san Francesco. Né il freddo né la sveglia all’alba hanno scoraggiato i numerosi pellegrini, che hanno già varcato la soglia della Basilica per partecipare a questo inco - facebook.com facebook Il Cammino dei Cappuccini celebra gli 800 anni di San Francesco. #ANSA x.com