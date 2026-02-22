le olimpiadi di milano cortina fanno crescere il turismo in italia presenze in aumento

Le Olimpiadi di Milano-Cortina spingono il turismo in Italia, con un aumento delle presenze nei primi mesi dell’anno. Secondo i dati di Unioncamere-Isnart, si prevedono oltre 100 milioni di visitatori tra gennaio e aprile 2026. Questi numeri riflettono l’interesse crescente verso le città ospitanti e le regioni vicine. Gli operatori turistici registrano un incremento delle prenotazioni e delle attività commerciali legate all’evento. La stagione si apre con numeri positivi per il settore.

Secondo le prime indicazioni di Unioncamere-Isnart, sono previsti oltre 100 milioni di presenze legate ai flussi turistici nei primi quattro mesi del 2026. Il numero è trainato anche dall’effetto delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e degli altri grandi appuntamenti internazionali che vedono l’Italia protagonista. L’effetto Olimpiadi Invernali su turismo e occupazione. Dopo un 2025 di consolidamento, con una media di almeno 6 camere occupate su 10 tra le disponibilità delle strutture ricettive, il 2026 parte con un’accelerazione. Il tasso di riempimento tra gennaio e aprile è già vicino al 50% in hotel e settore extralberghiero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia seconda, gli USA si fanno minacciosi
L'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dopo che gli Stati Uniti hanno conquistato numerose medaglie.

Milano-Cortina, le Olimpiadi non fanno il miracolo: niente boom per gli affitti brevi
Le Olimpiadi Milano-Cortina non portano il boom degli affitti brevi che molti si aspettavano.

