Le medaglie i retroscena i record | tutti i numeri di Milano-Cortina

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina hanno portato a casa 30 medaglie, un record storico per i Giochi. La causa di questo risultato si deve agli eccellenti risultati degli atleti italiani e a una preparazione accurata. I numeri impressionano e testimoniano l'impegno di tutto il team coinvolto. Le medaglie conquistate coprono diverse discipline, dimostrando la versatilità degli sportivi italiani. La manifestazione ha coinvolto anche tante persone nel pubblico e negli eventi di supporto.

Se fossimo all’università il risultato dell’esame sarebbe un pieno 30 e lode: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono state un successo trasversale sia per l’organizzazione ma anche per il bottino guadagnato dai nostri atleti, 30 medaglie, record assoluto per i Giochi invernali. A poche ore dalla conclusione dell’evento. il Cio ha già riconosciuto il lavoro encomiabile del governo e della Fondazione Milano-Cortina per un evento praticamente perfetto sotto tutti i punti di vista. I “numeri” di Casa Italia. Poco più di due settimane (6-22 febbraio) con l’esperienza di Casa Italia Milano-Cortina 2026, il progetto del Coni che per la prima volta ha aperto le sue porte al pubblico, accogliendo 120mila ospiti nelle sedi dii Milano, Livigno e Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Italia da record per i Giochi di Milano-Cortina, tutti i numeri della delegazione italianaL’Italia si prepara ai Giochi di Milano-Cortina con una delegazione di 196 atleti, superiore di 12 rispetto a Torino 2006.

Milano-Cortina 2026: Norvegia in testa, l’Italia a caccia del record di Lillehammer e lotta per le medaglie.La Norvegia ha conquistato il primo posto nel medagliere delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, causando grande entusiasmo tra gli atleti norvegesi.

