Le Mans-Guingamp lunedì 23 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Le Mans ha perso contro Montpellier, interrompendo la sua imbattibilità di 17 partite in Ligue 2, una serie iniziata settimane fa. La squadra aveva vinto quasi tutte le ultime gare e si trovava in testa alla classifica. La sconfitta di lunedì scorso ha causato un cambiamento significativo nella sua corsa verso la promozione. La prossima sfida contro Guingamp rappresenta un'occasione per reagire e riprendere il cammino vincente.

Imbattuto da 17 lunghe giornate in Ligue 2, avendo perso solo contro il Reims negli ottavi di coppa, il Le Mans ha visto la sua incredibile serie concludersi la scorsa settimana a Montpellier, dove è stato battuto per 4-2. Questa sconfitta non deve oscurare l'ottima forma mostrata dalla squadra neopromossa che cercherà di rifarsi prontamente.