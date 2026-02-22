Le Mans-Guingamp lunedì 23 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Les Sang et Or favoriti

Le Mans ha perso contro Montpellier la scorsa settimana, interrompendo la sua serie di 17 partite senza sconfitte in Ligue 2. La causa principale è stata una prestazione insufficiente della difesa, che ha concesso troppo spazio agli avversari. La squadra aveva mantenuto un ritmo impressionante fino a quel momento, ma il risultato ha evidenziato alcune lacune. La sfida contro Guingamp lunedì rappresenta un’opportunità per rialzarsi e riprendere fiducia. Gli analisti si concentrano sulle formazioni in campo.