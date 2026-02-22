Le Mans-Guingamp lunedì 23 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Les Sang et Or favoriti
Le Mans ha perso contro Montpellier la scorsa settimana, interrompendo la sua serie di 17 partite senza sconfitte in Ligue 2. La causa principale è stata una prestazione insufficiente della difesa, che ha concesso troppo spazio agli avversari. La squadra aveva mantenuto un ritmo impressionante fino a quel momento, ma il risultato ha evidenziato alcune lacune. La sfida contro Guingamp lunedì rappresenta un’opportunità per rialzarsi e riprendere fiducia. Gli analisti si concentrano sulle formazioni in campo.
Imbattuto da 17 lunghe giornate in Ligue 2, avendo perso solo contro il Reims negli ottavi di coppa, il Le Mans ha visto la sua incredibile serie concludersi la scorsa settimana a Montpellier, dove è stato battuto per 4-2. Questa sconfitta non deve oscurare l’ottima forma mostrata dalla squadra neopromossa che cercherà di rifarsi prontamente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Le Mans ha perso contro Montpellier, interrompendo la sua imbattibilità di 17 partite in Ligue 2, una serie iniziata settimane fa.
