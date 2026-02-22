Le Iene documenti inediti sul bambino dal cuore ‘bruciato’

Le Iene presentano documenti inediti sul caso di un bambino con il cuore ‘bruciato’. La causa risale a una diagnosi medica errata che ha portato a complicazioni gravi. Veronica Gentili e Max Angioni approfondiscono la vicenda, mostrando dettagli mai emersi prima. La puntata di questa sera si concentra su testimonianze e atti che svelano aspetti nascosti della storia. Il servizio si conclude con un focus su come la famiglia abbia cercato giustizia.

Veronica Gentili e Max Angioni tornano questa sera, domenica 22 febbraio, con un nuovo appuntamento de Le Iene, il programma di Davide Parenti in onda in prima serata su Italia 1. Anticipazioni e ospiti del 22 febbraio 2026. Nel nuovo appuntamento saranno ospiti il rapper Blind e Rossella Brescia, in tournée al Teatro Sistina di Roma e in tutta Italia con il musical Il ragazzo dai pantaloni rosa. La ricostruzione della storia del bambino dal cuore ‘bruciato’. Domenico, il bambino di due anni e mezzo di Napoli, che aveva ricevuto un cuore ‘bruciato,’ è morto ieri mattina alle 9.20. Alice Martinelli aveva raccontato la tragica vicenda nella scorsa puntata e ora torna con una nuova inchiesta per capire come sia stato possibile un fatto del genere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Le Iene piombano sul caso del bambino fatto scendere dal bus, indagando sul rincaro delle tariffeQuesta sera Le Iene tornano con un nuovo servizio sul caso del bambino fatto scendere dal bus.

