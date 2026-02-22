le foto della cerimonia di chiusura delle olimpiadi

Le immagini della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi mostrano coreografie spettacolari e momenti di intrattenimento che arrivano dall'Arena di Verona. Le foto ritraggono atleti e artisti che partecipano a esibizioni vivaci, mentre il pubblico applaude emozionato. La scenografia colorata e gli effetti visivi creano un’atmosfera coinvolgente. Le immagini raccontano l’energia e la festa che hanno caratterizzato l’evento, rendendo visibile il clima di festa che ha accompagnato la fine dei giochi.

La cerimonia di chiusura all’Arena di Verona è l’ultimo evento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il tema scelto per la serata era “Bellezza in azione” e la cerimonia è iniziata con un video con molti riferimenti all’Opera, a cui è seguito la sfilata delle delegazioni, le premiazioni delle 50 km di sci di fondo e una serie di esibizioni: quella del deejay e produttore musicale Gabry Ponte, una coreografia dei ballerini del teatro dell’Opera di Roma e una del ballerino Roberto Bolle con la cantante italiana Joan Thiele. La bandiera olimpica è passata al prossimo paese ospitante, ovvero la Francia, visto che le Olimpiadi invernali del 2030 sono state assegnate alle Alpi francesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Dopo le gaffe di Petrecca, la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi va a Auro BulbarelliDopo le recenti polemiche di Petrecca, la Rai ha scelto Auro Bulbarelli per raccontare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

L’ultimo giorno delle Olimpiadi di Milano-Cortina: le gare prima della Cerimonia di chiusura. Tutte le sfide degli atleti italiani per domenica 22 febbraioLe competizioni di domenica 22 febbraio segnano l’ultima giornata delle Olimpiadi di Milano-Cortina, a causa della chiusura prevista per la sera.

Le foto della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali

