Le conseguenze politiche | Repubblicani spaccati battuta d’arresto al tycoon

Le tensioni tra i membri del Partito Repubblicano sono aumentate a causa delle decisioni del presidente di mantenere una strategia commerciale contestata dalla Corte Suprema. Questa scelta ha provocato scontri tra i leader repubblicani, alcuni dei quali criticano pubblicamente la linea adottata. La divisione interna rischia di indebolire il fronte politico nel dibattito pubblico e di creare fratture più profonde nel partito. La situazione potrebbe influenzare le prossime elezioni e le alleanze politiche.

Un presidente determinato ad andare avanti con una politica commerciale che non convince nemmeno la Corte Suprema americana e adesso potrebbero sorgere nuove divisioni all’interno dello stesso Partito Repubblicano. Raffaella Baritono (foto), professoressa di Storia e politica degli Stati Uniti all’Università di Bologna ha spiegato perché i dazi del tycoon piacciono poco anche ai giudici. I dazi voluti da Donald Trump non convincono nemmeno la Corte Suprema americana. Come interpreta questa decisione, considerando la maggioranza conservatrice dell’organo? "Occorre ricordare che una parte dei giudici conservatori adotta una lettura molto rigorosa della Costituzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

