Le ceneri di Mendella a Viareggio Venerdì prossimo i funerali

Giorgio Mendella ha scelto di essere cremato e di essere sepolto a Viareggio, motivo che ha portato i suoi familiari a rispettare questa volontà. La decisione deriva dal forte legame che l’uomo aveva con la città, che lui considerava casa fin dai primi anni di vita. I funerali si terranno venerdì prossimo nel cimitero locale, dove le sue ceneri saranno depositate. La famiglia si prepara a ricordarlo in un momento di commozione.

LUCCA Le ceneri di Giorgio Mendella riposeranno nel cimitero di Viareggio. "Aveva chiesto di essere cremato, al tempo stesso era una sua precisa volontà di venire sepolto a Viareggio – spiega il figlio Joshua, da Sanremo – Mio padre ha sempre avuto la città nel cuore, fin dal primo momento in cui ha cominciato a conoscere e apprezzarne gli abitanti". Un gesto di grande amore verso Viareggio, quello dell’ex telefinanziere e volto di Rete Mia, che verrà salutato con una funzione religiosa venerdì prossimo, 27 febbraio, alle 12, con una cerimonia nella chiesa di San Paolino. Un momento di condivisione del lutto con la prevedibile partecipazione di moltissime persone che negli anni d’oro del gruppo Intermercato hanno lavorato per lui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

