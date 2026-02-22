lazio sbiadita a cagliari

La Lazio ottiene un pareggio a Cagliari a causa di un attacco poco incisivo. La squadra fatica a trovare la rete e conquista solo un punto, il terzo risultato utile consecutivo in trasferta. Con appena otto gol segnati, il settore offensivo rimane uno dei più deboli del campionato. La squadra si presenta senza determinazione e rischia di compromettere le possibilità di migliorare in classifica. Ora, i biancocelesti devono affrontare una fase difficile.

Il calvario continua. Un pareggio, il terzo consecutivo in trasferta dove la Lazio ha il peggior attacco del campionato (solo 8 reti segnate) per muovere una classifica sempre più anonima. A Cagliari finisce 0-0, poca roba la creatura di Sarri che non riesce nemmeno a sfruttare la superiorità numerica nei dieci minuti finali. Una prestazione incolore, qualche rischio in difesa e pochissime occasioni costruite. Se queste partite devono servire per preparare la Coppa Italia, c'è poco da stare sereni perché la squadra non ha staccato la spina ma sembra avere dei limiti strutturali ormai conclamati che non le permettono di fare di più. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Anticipo Serie A, Cagliari-Lazio 0-0

Diretta gol Serie A: in campo Cagliari LazioIl match tra Cagliari e Lazio porta a casa la vittoria grazie a un gol decisivo segnato nel secondo tempo.

Lazio vs Cagliari 2-0

