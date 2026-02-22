L’azienda di strumenti musicali Bontempi al Festival di Sanremo

Bontempi, azienda di strumenti musicali fondata nel 1937 a Camerano, partecipa al Festival di Sanremo 2026 per la prima volta. La sua presenza deriva dall’innovazione introdotta negli ultimi anni, che ha portato alla creazione di nuovi modelli di tastiere e strumenti elettronici. Durante la manifestazione, l’azienda presenta una linea di prodotti pensata per i giovani musicisti. La sua partecipazione apre una nuova finestra sul mercato musicale italiano.

Il Festival di Sanremo 2026 segna una tappa storica per l’ industria musicale italiana: Bontempi, azienda fondata nel 1937 con sede a Camerano, entra nel cuore pulsante della kermesse come protagonista assoluto. Per la prima volta nella storia della manifestazione, un’azienda produttrice di strumenti musicali non si limita al ruolo di spettatore ma diventa il motore di un ecosistema mediatico integrato attraverso il progetto Casa Bontempi. Sotto la direzione artistica di Michele Monina, giornalista originario di Ancona, Casa Bontempi si propone come un hub creativo d’eccezione a pochi passi dall’Ariston, dove la musica viene suonata, analizzata e vissuta in diretta costante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bontempi firma la nuova era di Sanremo: il primo brand di strumenti musicali a guidare il racconto del FestivalBontempi firma la nuova fase di Sanremo: il marchio di strumenti musicali apre il Festival 2026, diventando il primo a raccontare la manifestazione dall’interno.

Addio a Bontempi, storico patron dell’azienda di strumenti e giochi musicaliÈ scomparso a Montelupone l’ingegnere Paolo Bontempi, a 93 anni.

Addio a Bontempi, storico patron dell’azienda di strumenti e giochi musicaliL’azienda Bontempi è stata unica al mondo per aver riprodotto in versione giocattolo praticamente tutti gli strumenti musicali esistenti. Altro elemento distintivo fu il contratto esclusivo con la ... ilrestodelcarlino.it

